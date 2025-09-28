Für den Gastgeber Möckeraner Turnverein endete das Duell mit dem SV Arminia Magdeburg II am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einem 2:2 (1:1)-Unentschieden.

Möckern/MTU. Am Sonntag haben sich der Möckeraner Turnverein und der SV Arminia Magdeburg II ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:1).

Florian Kulms (Möckeraner Turnverein) netzte 20 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Möckeranerer konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Saman Ahmed der Torschütze (25.).

Unentschieden. Möckeraners Kulms konnte seinem Team in Minute 47 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Möckern

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

In der 75. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der Möckeraner Turnverein steckte einmal Gelb ein. Der SV Arminia Magdeburg II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Hardy Andrä.

Nur fünf Minuten vor Spielende gelang es Kledis Berisha, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erreichen (85.). In Spielminute 86 handelte sich der Möckeraner Turnverein noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Möckeraner Turnverein – SV Arminia Magdeburg II

Möckeraner Turnverein: Bunde – Otte, J. K. Ott, Kulms, Thunert, Herrmann, Chornobay (60. Alalo), Kharchenko, Sidibe, Kollek, Ehret

SV Arminia Magdeburg II: Ozsvald – Truong, Ellebrecht, Thürnagel, Diener, Kreuter, Ahmed, Michalek, Berisha, Abou Rawash (46. Mohammed), Chwoika

Tore: 1:0 Florian Kulms (20.), 1:1 Saman Ahmed (25.), 2:1 Florian Kulms (47.), 2:2 Kledis Berisha (85.); Schiedsrichter: Konrad Tietz (Hobeck); Zuschauer: 14