Für den Gastgeber Möckeraner Turnverein endete das Spiel gegen die JSG Preussen Magdeburg am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einer 2:2 (2:1)-Punkteteilung.

Möckern/MTU. Am Sonntag haben sich der Möckeraner Turnverein und die JSG Preussen Magdeburg eine aufregende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:1).

In Minute 19 schoss Florian Kulms das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Ivan Chornobay den Ball ins Netz (24.).

24. Minute: Möckeraner Turnverein liegt mit 2:0 vorne

JSG lag 2:0 zurück. In Minute 33 jedoch wendete sich das Blatt: Freddy Kittler startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Möckern

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Das rettende Tor für die JSG Preussen Magdeburg fiel 34 Minuten nach der Pause, als Kittler den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das JSGer Team erzielte (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die JSG Preussen Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möckeraner Turnverein beendeten die Partie mit einer Roten Karte (92.).

Aufstellung und Statistik: Möckeraner Turnverein – JSG Preussen Magdeburg

Möckeraner Turnverein: J. K. Ott – Sidibe, Herrmann, Ehret, Thunert, Chornobay, Kulms, Paulo, Otte, Kollek, Alshaman (70. Alalo)

JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Kopke (46. Klatt), Haloum (67. Stodolka), Heyer, Nolte, Zellner (53. Ritter), Göricke, Kittler, (46. Tuchen), Hahn, Wolf

Tore: 1:0 Florian Kulms (19.), 2:0 Ivan Chornobay (24.), 2:1 Freddy Kittler (33.), 2:2 Freddy Kittler (79.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Zuschauer: 25