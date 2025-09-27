Kantersieg für den MTV 1887 Welsleben: Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen die Union 1861 Schönebeck feiern. Vor 40 Zuschauern gewann das Team 12:2 (4:0).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Fynn-Luca Wagner für Welsleben traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Erneut setzte Wagner den Ball ins Netz (10.).

Dann konnte Welsleben noch einen Erfolg einsacken. Majid Raschek verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (25., 45., 52., 55., 60., 61.). Schönebeck legte nochmal vor. Tristan Schöne versenkte den Ball in der 63. Minute, gefolgt von Boris Kenfouo Songong (66.). Tugendheim verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 77., 83.). Spielstand 11:2 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Bereits zwei Minuten darauf konnte Wagner (Welsleben) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 12:2 verließen die Welsleber den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – Union 1861 Schönebeck

MTV 1887 Welsleben: Neubert – Raschek, Löbel, Richter, Marx, Al-Alwan, Wagner, Hellige, Tugendheim

Union 1861 Schönebeck: – Staufenbiel, Kenfouo Songong, Köhler, Helmel, Michaelis, Heise, Boese, Schöne

Tore: 1:0 Fynn-Luca Wagner (2.), 2:0 Fynn-Luca Wagner (10.), 3:0 Majid Raschek (25.), 4:0 Cristiano Niemann (45.), 5:0 Phil Hugo Tugendheim (52.), 6:0 Vincent Richter (55.), 7:0 Jan Luca Filax (60.), 8:0 Phil Hugo Tugendheim (61.), 8:1 Tristan Schöne (63.), 8:2 Boris Kenfouo Songong (66.), 9:2 Phil Hugo Tugendheim (69.), 10:2 Hamud Al-Alwan (77.), 11:2 Hamud Al-Alwan (83.), 12:2 Fynn-Luca Wagner (85.); Schiedsrichter: Nils Ole Schäfer (Wolmirsleben); Zuschauer: 40