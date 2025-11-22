Die SV Fortuna Magdeburg II hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V-Partie gegen den MTV 1887 Welsleben mit 0:3 (0:0).

Magdeburg/MTU. Das Spiel zwischen Magdeburg und Welsleben ist mit einer deutlichen 0:3 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits in vollem Schwung, als Jonas Frederik Hellige mit einem Strafstoß für Welsleben traf und in Spielminute 59 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Jan Luca Filax (70.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 10.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 10

70. Minute: SV Fortuna Magdeburg II 0:2 im Hintertreffen

Unmittelbar darauf gelang es Tristan Marx, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 zu erweitern (75.).

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg II – MTV 1887 Welsleben

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Viohl, Rösener, Qasemi, Rottstock, Haidari, Ogunjimi, Stielke (79. Riemann), Fatah (46. Alahmad Alhassa), Geppert, Trittel

MTV 1887 Welsleben: Neubert – Hellige, Brych, Richter (39. Bernau), Marx, Al-Alwan, Filax, Holm, Tugendheim (81. Richter), Niemann (36. Gloria), Löbel

Tore: 0:1 Jonas Frederik Hellige (59.), 0:2 Jan Luca Filax (70.), 0:3 Tristan Marx (75.); Zuschauer: 35