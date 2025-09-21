Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: In der Partie am Sonntag war die JSG Mittelelbe gegenüber der SV Union Heyrothsberge machtlos und wurde 0:3 (0:2) besiegt.

0:3 – JSG Mittelelbe verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SV Union Heyrothsberge

Burg/MTU. Vor 36 Zuschauern hat sich das Team von Christian Tuchen mit 0:3 (0:2) gegen Heyrothsberge eine Niederlage eingestehen müssen.

Ben Wehnert (SV Union Heyrothsberge) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jannes Ziemann den Ball ins Netz (33.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

33. Minute: JSG Mittelelbe mit 0:2 im Rückstand

16 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Dragos Ursu (Heyrothsberge) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (61.). Mit 3:0 verließen die Biederitzer den Platz als Sieger. In Spielminute 79 handelte sich die SV Union Heyrothsberge noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – SV Union Heyrothsberge

JSG Mittelelbe: M. Schmidt – B. Tuchen, P. Tuchen (46. Kunze), Grunewald, L. Schmidt, Rudolph, Maltritz, Fraaß (30. Müller), Opitz (23. Bösner), Hensel, Pasedag

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Felter, Ursu, Montag, Skrzypszok (46. Irps), Hanke (27. Hrachowitz), Karmrodt, Hobohm (27. Slodowski), Ziemann, Kadriu, Wehnert

Tore: 0:1 Ben Wehnert (24.), 0:2 Jannes Ziemann (33.), 0:3 Dragos Ursu (61.); Zuschauer: 36