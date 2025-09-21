Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Der Heimvorteil half der JSG Mittelelbe am Sonntag nicht, als sie sich vor 36 Fans mit 0:3 (0:2) gegen die SV Union Heyrothsberge geschlagen geben musste.

0:3 – JSG Mittelelbe verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SV Union Heyrothsberge

Burg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Christian Tuchen. Der Trainer von JSG musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:2)-Niederlage gegen Heyrothsberge beobachten.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Ben Wehnert das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Biederitzer legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Jannes Ziemann der Torschütze (33.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

JSG Mittelelbe sieht sich 0:2 im Rückstand – 33. Minute

16 Minuten nach der Pause konnte Dragos Ursu (Heyrothsberge) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (61.). Mit 3:0 verließen die Biederitzer den Platz als Sieger. In Spielminute 79 handelte sich die SV Union Heyrothsberge noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – SV Union Heyrothsberge

JSG Mittelelbe: M. Schmidt – L. Schmidt, Rudolph, Fraaß (30. Müller), Pasedag, B. Tuchen, Hensel, Opitz (23. Bösner), Grunewald, P. Tuchen (46. Kunze), Maltritz

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Ursu, Ziemann, Felter, Wehnert, Montag, Karmrodt, Skrzypszok (46. Irps), Hobohm (27. Slodowski), Hanke (27. Hrachowitz), Kadriu

Tore: 0:1 Ben Wehnert (24.), 0:2 Jannes Ziemann (33.), 0:3 Dragos Ursu (61.); Zuschauer: 36