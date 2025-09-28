Ergebnis 6. Spieltag 0:0 – Unentschieden zwischen JSG Mittelelbe und TSG Grün-Weiß Möser
Für den Gastgeber JSG Mittelelbe endete das Spiel gegen die TSG Grün-Weiß Möser am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.
Burg/MTU. Auf dem Sportplatz Niegripp haben 36 Fußballfans am Sonntag das Kräftemessen zwischen der JSG Mittelelbe und der TSG Grün-Weiß Möser verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Insgesamt acht Karten verteilte der Unparteiische in dieser chaotischen Partie.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr
- Austragungsort: Burg
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V
- Spieltag: 6
Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – TSG Grün-Weiß Möser
JSG Mittelelbe: M. Schmidt – L. Schmidt, Grunewald (75. Endert), Pasedag, Hensel (32. Opitz), B. Tuchen, Maltritz, P. Tuchen (46. Fraaß), Rudolph, Abagat (58. Müller), Kunze (46. Wendler)
TSG Grün-Weiß Möser: Kersten – Gonsior, Spanka, Drobysh (65. Rogge), Schilf (77. Schlaizer), Rudolf (46. Gerbig), Farkas, Helbig, Hübner (41. Müller), Thiele, Kliemann
; Zuschauer: 36