Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von JSG Mittelelbe und TSG Grün-Weiß Möser am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Burg/MTU. Am Sonntag endete die Partie zwischen JSG Mittelelbe und TSG Grün-Weiß Möser mit einem torlosen 0:0 (0:0). 36 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Niegripp live dabei. Alles in allem acht Karten verteilte der Spielleiter in dieser chaotischen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – TSG Grün-Weiß Möser

JSG Mittelelbe: M. Schmidt – Rudolph, B. Tuchen, Abagat (58. Müller), L. Schmidt, Kunze (46. Wendler), Hensel (32. Opitz), Maltritz, P. Tuchen (46. Fraaß), Grunewald (75. Endert), Pasedag

TSG Grün-Weiß Möser: Kersten – Kliemann, Drobysh (65. Rogge), Spanka, Hübner (41. Müller), Rudolf (46. Gerbig), Farkas, Schilf (77. Schlaizer), Helbig, Gonsior, Thiele

; Zuschauer: 36