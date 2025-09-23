Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Der Heimvorteil half dem TSV Eintracht Lützen am Freitag nicht, als er sich vor 17 Zuschauern mit 4:6 (1:2) gegen die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) geschlagen geben musste.

Lützen/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der TSV Eintracht Lützen und die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) am Freitag 4:6 (1:2) getrennt.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Tim Luca Deckner für JSG traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Kaled Azab den Ball ins Netz (10.).

Der TSV Eintracht Lützen war zwei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Leonard Weiß versenkte den Ball in Minute 27. Eine echte Gefahr erwuchs den JSGern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Deckner traf in der 49. Spielminute zum zweiten Mal. Die Lützener blieben ihnen auf den Fersen. Leonard Weiß traf in der 51. Minute ein weiteres Mal. Eine wirkliche Bedrohung erwuchs den JSGern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Mit einem Doppelpack von Deckner erlangte die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) einen Vorsprung. Die Lützener blieben ihnen auf den Fersen. Leon Hristov traf in der 79. Spielminute noch einmal, gefolgt von Weiß (83.). Spielstand 5:4 für die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.09.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Lützen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 4

Nur kurz darauf gelang es Argjend Shoshaj, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:6 auszubauen (88.).

Aufstellung und Statistik: TSV Eintracht Lützen – JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell)

TSV Eintracht Lützen: Bui – Burau (57. Putzer), F. M. Nadolny, Ortlepp (74. Riedel), Tober, Weiß, Hristov, K. Nadolny, Neidhold, Staude

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – Ehsas, Deckner, Alabud, Rashiti, Alhammoud (46. Ghriwati), Abdullah, Ramo, Ahmetxhekaj (29. Shoshaj), Azab

Tore: 0:1 Tim Luca Deckner (6.), 0:2 Kaled Azab (10.), 1:2 Leonard Weiß (27.), 1:3 Tim Luca Deckner (49.), 2:3 Leonard Weiß (51.), 2:4 Tim Luca Deckner (53.), 2:5 Tim Luca Deckner (75.), 3:5 Leon Hristov (79.), 4:5 Leonard Weiß (83.), 4:6 Argjend Shoshaj (88.); Schiedsrichter: Daniel Göttel (Zeitz); Zuschauer: 17