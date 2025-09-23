Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: In der Partie am Freitag war der TSV Eintracht Lützen gegenüber der JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) machtlos und wurde mit 4:6 (1:2) vom Platz gefegt.

Lützen/MTU. Am Freitag haben sich der TSV Eintracht Lützen und die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:6 (1:2).

Tim Luca Deckner (JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell)) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Kaled Azab (10.) erzielt wurde.

10. Minute: TSV Eintracht Lützen mit 0:2 im Rückstand

Im Anschluss waren die abgeschlagenen Lützener dran: Leonard Weiß schoss und traf in Minute 27. Eine echte Gefahr stellte das für die JSGer aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Deckner versenkte den Ball in der 49. Minute noch einmal. Die Lützener blieben ihnen auf den Fersen. Leonard Weiß schoss und traf in Spielminute 51 noch einmal. Eine echte Gefahr stellte das für die JSGer aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Mit einem Doppelpack von Deckner erlangte die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) einen Vorsprung. So leicht ließen sich die Lützener aber nicht unterkriegen. Leon Hristov versenkte den Ball in der 79. Minute noch einmal, gefolgt von Weiß (83.). Spielstand 5:4 für die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.09.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Lützen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 4

Nur fünf Minuten später konnte Argjend Shoshaj (JSG) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 6:4 verließen die JSGer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: TSV Eintracht Lützen – JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell)

TSV Eintracht Lützen: Bui – Hristov, Burau (57. Putzer), K. Nadolny, Staude, Weiß, Neidhold, Ortlepp (74. Riedel), F. M. Nadolny, Tober

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – Alabud, Ehsas, Rashiti, Alhammoud (46. Ghriwati), Ahmetxhekaj (29. Shoshaj), Ramo, Abdullah, Deckner, Azab

Tore: 0:1 Tim Luca Deckner (6.), 0:2 Kaled Azab (10.), 1:2 Leonard Weiß (27.), 1:3 Tim Luca Deckner (49.), 2:3 Leonard Weiß (51.), 2:4 Tim Luca Deckner (53.), 2:5 Tim Luca Deckner (75.), 3:5 Leon Hristov (79.), 4:5 Leonard Weiß (83.), 4:6 Argjend Shoshaj (88.); Schiedsrichter: Daniel Göttel (Zeitz); Zuschauer: 17