Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV glückte dem SV Mertendorf ein 1:0 (0:0)-Triumph über den SV Merseburg 99.

SV Mertendorf sichert sich knappen Sieg gegen SV Merseburg 99 mit 1:0

Mertendorf/MTU. Am Sonntag endete das Spiel zwischen SV Mertendorf und SV Merseburg 99 mit einem torarmen 1:0 (0:0). 50 Fußballfans waren auf dem Sportplatz live dabei.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Kurt Kuballa den Gastgeber in Führung (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SV Merseburg 99

SV Mertendorf: Lehmann – Seyfarth, Mehlig, K. Kuballa, Roßner (83. Bakhet), Kusch, Schumann (65. Schmidt), Jurke, Schade, Burkhardt, T. K. Kuballa (44. Weibezahl)

SV Merseburg 99: Mehovic – Ryll, Alhussein Alramadan, Bohm (62. Alsaleh), Geisler, Alhussein Alramadan, Ahmad, Kersten (75. Hoffmann), Daoud (75. Reci), Herashchenko (46. Pietrzak), Idrizovic

Tore: 1:0 Kurt Kuballa (48.); Zuschauer: 50