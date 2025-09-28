Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV glückte dem SV Mertendorf ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den SV Merseburg 99.

Mertendorf/MTU. Auf dem Sportplatz haben 50 Fußballfans am Sonntag das Match zwischen dem SV Mertendorf und dem SV Merseburg 99 verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Kurt Kuballa den Gastgeber in Führung (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SV Merseburg 99

SV Mertendorf: Lehmann – Schumann (65. Schmidt), Burkhardt, T. K. Kuballa (44. Weibezahl), K. Kuballa, Kusch, Seyfarth, Mehlig, Roßner (83. Bakhet), Jurke, Schade

SV Merseburg 99: Mehovic – Bohm (62. Alsaleh), Herashchenko (46. Pietrzak), Alhussein Alramadan, Daoud (75. Reci), Alhussein Alramadan, Idrizovic, Geisler, Kersten (75. Hoffmann), Ahmad, Ryll

Tore: 1:0 Kurt Kuballa (48.); Zuschauer: 50