  4. Ergebnis 6. Spieltag: SV Mertendorf sichert sich knappen 1:0-Sieg gegen SV Merseburg 99

Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV glückte dem SV Mertendorf ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den SV Merseburg 99.

Aktualisiert: 29.09.2025, 22:51

Mertendorf/MTU. Auf dem Sportplatz haben 50 Fußballfans am Sonntag das Match zwischen dem SV Mertendorf und dem SV Merseburg 99 verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Kurt Kuballa den Gastgeber in Führung (48.).

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr
  • Austragungsort: Mertendorf
  • Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV
  • Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SV Merseburg 99

SV Mertendorf: Lehmann – Schumann (65. Schmidt), Burkhardt, T. K. Kuballa (44. Weibezahl), K. Kuballa, Kusch, Seyfarth, Mehlig, Roßner (83. Bakhet), Jurke, Schade
SV Merseburg 99: Mehovic – Bohm (62. Alsaleh), Herashchenko (46. Pietrzak), Alhussein Alramadan, Daoud (75. Reci), Alhussein Alramadan, Idrizovic, Geisler, Kersten (75. Hoffmann), Ahmad, Ryll
Tore: 1:0 Kurt Kuballa (48.); Zuschauer: 50