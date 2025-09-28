Ergebnis 6. Spieltag SV Mertendorf sichert sich knappen 1:0-Erfolg gegen SV Merseburg 99
Einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den SV Merseburg 99 fuhr der SV Mertendorf am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV ein.
Mertendorf/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Mertendorf und SV Merseburg 99. 50 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz.
Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Kurt Kuballa den Gastgeber in Führung (48.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr
- Austragungsort: Mertendorf
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV
- Spieltag: 6
Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SV Merseburg 99
SV Mertendorf: Lehmann – Seyfarth, Mehlig, Schumann (65. Schmidt), Jurke, T. K. Kuballa (44. Weibezahl), Roßner (83. Bakhet), Burkhardt, Kusch, Schade, K. Kuballa
SV Merseburg 99: Mehovic – Alhussein Alramadan, Ahmad, Kersten (75. Hoffmann), Idrizovic, Alhussein Alramadan, Ryll, Herashchenko (46. Pietrzak), Geisler, Daoud (75. Reci), Bohm (62. Alsaleh)
Tore: 1:0 Kurt Kuballa (48.); Zuschauer: 50