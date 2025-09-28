Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV glückte dem SV Mertendorf ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den SV Merseburg 99.

Mertendorf/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Mertendorf und SV Merseburg 99. 50 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Kurt Kuballa den Gastgeber in Führung (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SV Merseburg 99

SV Mertendorf: Lehmann – Kusch, Jurke, Roßner (83. Bakhet), Burkhardt, Mehlig, Schumann (65. Schmidt), Schade, K. Kuballa, T. K. Kuballa (44. Weibezahl), Seyfarth

SV Merseburg 99: Mehovic – Alhussein Alramadan, Herashchenko (46. Pietrzak), Kersten (75. Hoffmann), Ryll, Idrizovic, Daoud (75. Reci), Ahmad, Bohm (62. Alsaleh), Geisler, Alhussein Alramadan

Tore: 1:0 Kurt Kuballa (48.); Zuschauer: 50