Einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den SV Merseburg 99 fuhr der SV Mertendorf am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV ein.

Mertendorf/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem SV Mertendorf und SV Merseburg 99. 50 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Kurt Kuballa den Gastgeber in Führung (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SV Merseburg 99

SV Mertendorf: Lehmann – Schade, Burkhardt, Kusch, Roßner (83. Bakhet), Jurke, Mehlig, K. Kuballa, Schumann (65. Schmidt), Seyfarth, T. K. Kuballa (44. Weibezahl)

SV Merseburg 99: Mehovic – Geisler, Herashchenko (46. Pietrzak), Daoud (75. Reci), Bohm (62. Alsaleh), Alhussein Alramadan, Idrizovic, Kersten (75. Hoffmann), Ryll, Alhussein Alramadan, Ahmad

Tore: 1:0 Kurt Kuballa (48.); Zuschauer: 50