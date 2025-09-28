Ergebnis 6. Spieltag SV Mertendorf erkämpft knappen 1:0-Sieg gegen SV Merseburg 99
Einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den SV Merseburg 99 fuhr der SV Mertendorf am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV ein.
Mertendorf/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem SV Mertendorf und SV Merseburg 99. 50 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz.
Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Kurt Kuballa den Gastgeber in Führung (48.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr
- Austragungsort: Mertendorf
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV
- Spieltag: 6
Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SV Merseburg 99
SV Mertendorf: Lehmann – Schade, Burkhardt, Kusch, Roßner (83. Bakhet), Jurke, Mehlig, K. Kuballa, Schumann (65. Schmidt), Seyfarth, T. K. Kuballa (44. Weibezahl)
SV Merseburg 99: Mehovic – Geisler, Herashchenko (46. Pietrzak), Daoud (75. Reci), Bohm (62. Alsaleh), Alhussein Alramadan, Idrizovic, Kersten (75. Hoffmann), Ryll, Alhussein Alramadan, Ahmad
Tore: 1:0 Kurt Kuballa (48.); Zuschauer: 50