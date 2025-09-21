Dem SV Merseburg 99 gelang es am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV, den TSV Eintracht Lützen mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 45 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Merseburg/MTU. Die 45 Besucher des Stadtstadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Merseburger schlugen die Gäste aus Lützen mit 2:0 (1:0) souverän.

Tim Pietrzak (SV Merseburg 99) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 45, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

SV Merseburg 99 führt mit 2:0 – 92. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Eintracht Lützen musste einmal Gelb hinnehmen.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Hendryk Kersten, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (90.+2). In Spielminute 92 handelte sich der SV Merseburg 99 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – TSV Eintracht Lützen

SV Merseburg 99: Alsalamah – Daoud (63. Hoffmann), Kersten, Alsaleh (46. Idrizovic), Pietrzak (46. Degenhardt), Herashchenko (63. Vollenweider), Rabe, A. Alhussein Alramadan, Ahmad, Y. Alhussein Alramadan (46. Reci), Geisler

TSV Eintracht Lützen: Bui – Nadolny, Neidhold, Putzer, Lehmann (46. Pretzsch), Staude, Weiß, Nadolny, Tober, Hristov, Riedel

Tore: 1:0 Tim Pietrzak (45.), 2:0 Hendryk Kersten (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Zuschauer: 45