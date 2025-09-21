Der SV Merseburg 99 errang am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 45 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den TSV Eintracht Lützen.

Merseburg/MTU. Am Sonntag konnte das Publikum im Stadtstadion ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Merseburger gewannen souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Kontrahenten aus Lützen.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Steve Harport, als Tim Pietrzak für Merseburg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

92. Minute: SV Merseburg 99 mit 2:0 Vorsprung

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der TSV Eintracht Lützen kassierte einmal Gelb.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Merseburg 99 noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Hendryk Kersten (Merseburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+2). Mit 2:0 gingen die Merseburger als Sieger vom Platz. In Spielminute 92 handelte sich der SV Merseburg 99 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – TSV Eintracht Lützen

SV Merseburg 99: Alsalamah – Geisler, Daoud (63. Hoffmann), Pietrzak (46. Degenhardt), Kersten, Herashchenko (63. Vollenweider), Rabe, Alsaleh (46. Idrizovic), A. Alhussein Alramadan, Y. Alhussein Alramadan (46. Reci), Ahmad

TSV Eintracht Lützen: Bui – Tober, Nadolny, Riedel, Weiß, Lehmann (46. Pretzsch), Putzer, Nadolny, Staude, Neidhold, Hristov

Tore: 1:0 Tim Pietrzak (45.), 2:0 Hendryk Kersten (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Zuschauer: 45