Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV durfte sich der SV Merseburg 99 vor 45 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den TSV Eintracht Lützen freuen.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Steve Harport, als Tim Pietrzak für Merseburg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

SV Merseburg 99 führt in Minute 90+2 mit 2:0

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Eintracht Lützen steckte einmal Gelb ein.

Am Ende der Partie sollte es dem SV Merseburg 99 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Hendryk Kersten den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (90.+2). Damit war der Triumph der Merseburger gesichert. In Spielminute 92 handelte sich der SV Merseburg 99 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – TSV Eintracht Lützen

SV Merseburg 99: Alsalamah – Herashchenko (63. Vollenweider), Ahmad, Pietrzak (46. Degenhardt), Geisler, A. Alhussein Alramadan, Y. Alhussein Alramadan (46. Reci), Kersten, Daoud (63. Hoffmann), Rabe, Alsaleh (46. Idrizovic)

TSV Eintracht Lützen: Bui – Weiß, Nadolny, Riedel, Hristov, Putzer, Tober, Nadolny, Neidhold, Staude, Lehmann (46. Pretzsch)

Tore: 1:0 Tim Pietrzak (45.), 2:0 Hendryk Kersten (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Zuschauer: 45