Dem SV Merseburg 99 gelang es am 14. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV, den SV Mertendorf mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 35 Zuschauer waren live dabei.

Merseburg/MTU. Die 35 Besucher des Stadtstadions Pl.2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Merseburger besiegten die Gäste aus Mertendorf mit 4:1 (2:1) souverän.

In Minute 20 schoss Adrian Kräuter das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Noah Niclas Reinke (24.).

24. Minute: SV Merseburg 99 baut Führung auf 2:0 aus

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Merseburger den Ball in der 33. Minute unglücklich ins eigene Tor. Eine echte Gefahr erwuchs den Merseburgern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Noah Niclas Reinke traf in Minute 53 noch einmal per Strafstoß. Spielstand 3:1 für den SV Merseburg 99.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.04.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 14

32 Minuten nach der Pause konnte Yahya Alhussein Alramadan (Merseburg) den Ball über die Linie bringen (77.). Mit 4:1 gingen die Merseburger als Sieger vom Platz. Die Merseburger haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – SV Mertendorf

SV Merseburg 99: Mehovic – A. Alhussein Alramadan (70. Kersten), Y. Alhussein Alramadan, Ryll, Reinke (70. Rutkovskaya), Daoud (70. Fribus), Ahmad (55. Henze), Hoffmann (62. Szator), Bohm, Kräuter, Küster

SV Mertendorf: Lehmann – Kuballa, Seyfarth, Kusch, Jurke (60. Schumann), Schade, Burkhardt, Kuballa (40. Roßner), Mehlig (55. König), Schmidt (27. Boltze), Weibezahl

Tore: 1:0 Adrian Kräuter (20.), 2:0 Noah Niclas Reinke (24.), 2:1 Yannic Tyler Ryll (33.), 3:1 Noah Niclas Reinke (53.), 4:1 Yahya Alhussein Alramadan (77.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Zuschauer: 35