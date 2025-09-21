Dem SV Merseburg 99 gelang es am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV, den TSV Eintracht Lützen mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 45 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Merseburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 45 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Merseburger setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Lützen durch.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Steve Harport, als Tim Pietrzak für Merseburg traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

SV Merseburg 99 mit 2:0 vorne – Minute 90+2

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der TSV Eintracht Lützen steckte einmal Gelb ein.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Hendryk Kersten, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (90.+2). In Spielminute 92 handelte sich der SV Merseburg 99 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – TSV Eintracht Lützen

SV Merseburg 99: Alsalamah – Geisler, Herashchenko (63. Vollenweider), Rabe, Kersten, Alsaleh (46. Idrizovic), Ahmad, Pietrzak (46. Degenhardt), Daoud (63. Hoffmann), Y. Alhussein Alramadan (46. Reci), A. Alhussein Alramadan

TSV Eintracht Lützen: Bui – Weiß, Hristov, Putzer, Neidhold, Nadolny, Riedel, Lehmann (46. Pretzsch), Tober, Staude, Nadolny

Tore: 1:0 Tim Pietrzak (45.), 2:0 Hendryk Kersten (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Zuschauer: 45