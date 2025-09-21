Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV durfte sich der SV Merseburg 99 vor 45 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den TSV Eintracht Lützen freuen.

Tim Pietrzak (SV Merseburg 99) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 45, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

SV Merseburg 99 baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 90+2

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Eintracht Lützen steckte einmal Gelb ein.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Hendryk Kersten, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (90.+2). In Spielminute 92 handelte sich der SV Merseburg 99 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – TSV Eintracht Lützen

SV Merseburg 99: Alsalamah – Pietrzak (46. Degenhardt), Geisler, A. Alhussein Alramadan, Ahmad, Rabe, Y. Alhussein Alramadan (46. Reci), Herashchenko (63. Vollenweider), Alsaleh (46. Idrizovic), Kersten, Daoud (63. Hoffmann)

TSV Eintracht Lützen: Bui – Lehmann (46. Pretzsch), Staude, Neidhold, Nadolny, Hristov, Putzer, Weiß, Riedel, Nadolny, Tober

Tore: 1:0 Tim Pietrzak (45.), 2:0 Hendryk Kersten (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Zuschauer: 45