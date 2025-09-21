Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV durfte sich der SV Merseburg 99 vor 45 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den TSV Eintracht Lützen freuen.

Merseburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 45 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Merseburger setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Lützen durch.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Steve Harport vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Tim Pietrzak das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

SV Merseburg 99 führt in Minute 90+2 mit 2:0

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der TSV Eintracht Lützen steckte einmal Gelb ein.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Merseburg 99 noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Hendryk Kersten (Merseburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+2). Mit 2:0 verließen die Merseburger den Platz als Sieger. In Spielminute 92 handelte sich der SV Merseburg 99 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – TSV Eintracht Lützen

SV Merseburg 99: Alsalamah – Ahmad, Daoud (63. Hoffmann), Alsaleh (46. Idrizovic), Kersten, Herashchenko (63. Vollenweider), Rabe, Pietrzak (46. Degenhardt), Y. Alhussein Alramadan (46. Reci), A. Alhussein Alramadan, Geisler

TSV Eintracht Lützen: Bui – Tober, Putzer, Weiß, Riedel, Lehmann (46. Pretzsch), Nadolny, Hristov, Staude, Nadolny, Neidhold

Tore: 1:0 Tim Pietrzak (45.), 2:0 Hendryk Kersten (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Zuschauer: 45