Der SV Merseburg 99 errang am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 45 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den TSV Eintracht Lützen.

Merseburg/MTU. Die 45 Besucher des Stadtstadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Merseburger besiegten die Gäste aus Lützen mit 2:0 (1:0) souverän.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Steve Harport am Ende der ersten Halbzeit, als Tim Pietrzak für Merseburg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

SV Merseburg 99 führt nach 90+2 Minuten 2:0

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter eingreifen. Der TSV Eintracht Lützen kassierte einmal Gelb.

Am Ende der Partie sollte es dem SV Merseburg 99 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Hendryk Kersten den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (90.+2). Damit war der Sieg der Merseburger gesichert. In Spielminute 92 handelte sich der SV Merseburg 99 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – TSV Eintracht Lützen

SV Merseburg 99: Alsalamah – Kersten, Rabe, Pietrzak (46. Degenhardt), Daoud (63. Hoffmann), Herashchenko (63. Vollenweider), A. Alhussein Alramadan, Ahmad, Alsaleh (46. Idrizovic), Y. Alhussein Alramadan (46. Reci), Geisler

TSV Eintracht Lützen: Bui – Tober, Neidhold, Hristov, Nadolny, Weiß, Staude, Lehmann (46. Pretzsch), Putzer, Riedel, Nadolny

Tore: 1:0 Tim Pietrzak (45.), 2:0 Hendryk Kersten (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Zuschauer: 45