Dem SV Merseburg 99 glückte es am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV, den TSV Eintracht Lützen mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 45 Zuschauer waren live dabei.

Merseburg/MTU. Die 45 Besucher des Stadtstadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Merseburger besiegten das Team aus Lützen mit 2:0 (1:0) souverän.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Steve Harport, als Tim Pietrzak für Merseburg traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Minute 90+2: SV Merseburg 99 mit 2:0 Vorsprung

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der TSV Eintracht Lützen musste einmal Gelb hinnehmen.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Merseburg 99 noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Hendryk Kersten (Merseburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+2). Mit 2:0 verließen die Merseburger den Platz als Sieger. In Spielminute 92 handelte sich der SV Merseburg 99 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – TSV Eintracht Lützen

SV Merseburg 99: Alsalamah – A. Alhussein Alramadan, Ahmad, Daoud (63. Hoffmann), Y. Alhussein Alramadan (46. Reci), Alsaleh (46. Idrizovic), Geisler, Kersten, Rabe, Pietrzak (46. Degenhardt), Herashchenko (63. Vollenweider)

TSV Eintracht Lützen: Bui – Hristov, Lehmann (46. Pretzsch), Weiß, Riedel, Tober, Nadolny, Neidhold, Putzer, Staude, Nadolny

Tore: 1:0 Tim Pietrzak (45.), 2:0 Hendryk Kersten (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Zuschauer: 45