Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnte sich der SV Merseburg 99 vor 45 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den TSV Eintracht Lützen freuen.

Merseburg/MTU. Am Sonntag konnten die Fußballfans im Stadtstadion ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Merseburger gewannen souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Lützen.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Steve Harport, als Tim Pietrzak für Merseburg traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

SV Merseburg 99 baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 90+2

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Eintracht Lützen steckte einmal Gelb ein.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Merseburg 99 noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Hendryk Kersten (Merseburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+2). Mit 2:0 gingen die Merseburger als Sieger vom Platz. In Spielminute 92 handelte sich der SV Merseburg 99 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – TSV Eintracht Lützen

SV Merseburg 99: Alsalamah – Ahmad, Rabe, Pietrzak (46. Degenhardt), Daoud (63. Hoffmann), A. Alhussein Alramadan, Geisler, Alsaleh (46. Idrizovic), Y. Alhussein Alramadan (46. Reci), Herashchenko (63. Vollenweider), Kersten

TSV Eintracht Lützen: Bui – Weiß, Tober, Putzer, Lehmann (46. Pretzsch), Nadolny, Staude, Nadolny, Neidhold, Riedel, Hristov

Tore: 1:0 Tim Pietrzak (45.), 2:0 Hendryk Kersten (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Zuschauer: 45