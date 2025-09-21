Der SV Merseburg 99 erzielte am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 45 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den TSV Eintracht Lützen.

Merseburg/MTU. Die 45 Besucher des Stadtstadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Merseburger besiegten das Team aus Lützen mit 2:0 (1:0) souverän.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Steve Harport, als Tim Pietrzak für Merseburg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

92. Minute: SV Merseburg 99 mit 2:0 Vorsprung

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Eintracht Lützen steckte einmal Gelb ein.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Hendryk Kersten, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (90.+2). In Spielminute 92 handelte sich der SV Merseburg 99 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – TSV Eintracht Lützen

SV Merseburg 99: Alsalamah – Geisler, Daoud (63. Hoffmann), Alsaleh (46. Idrizovic), Herashchenko (63. Vollenweider), A. Alhussein Alramadan, Pietrzak (46. Degenhardt), Ahmad, Y. Alhussein Alramadan (46. Reci), Kersten, Rabe

TSV Eintracht Lützen: Bui – Nadolny, Hristov, Tober, Nadolny, Staude, Lehmann (46. Pretzsch), Neidhold, Riedel, Putzer, Weiß

Tore: 1:0 Tim Pietrzak (45.), 2:0 Hendryk Kersten (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Zuschauer: 45