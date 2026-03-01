Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unfassbaren 6:0 (4:0) fegte die Mannschaft des SV Großgräfendorf den TSV Eintracht Lützen am Sonntag vom Platz.

Bad Lauchstädt, Goethestadt/MTU. Sechsmal hat der SV Großgräfendorf am Sonntag gegen die Gäste aus Lützen eingenetzt. 6:0 (4:0) für die Lauchstädter.

Jonas Henze traf für den SV Großgräfendorf in Spielminute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Bereits kurze Zeit später leisteten die Gäste sich eine Pleite. Unfreiwillig beförderte Kevin Nadolny den Ball ins eigene Tor und brachte den Hausherren einen weiteren Vorsprung (24.).

Minute 24: SV Großgräfendorf liegt mit 2:0 vorne

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Finn-Luca Wolf traf in Minute 32, Yanic Deubel in Minute 34 und Max Uhlmann in Minute 58. Spielstand 5:0 für den SV Großgräfendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bad Lauchstädt, Goethestadt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Lauchstädter durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Darren Marggraf kam rein für Jonas Henze und Max Zänker für Finn-Luca Wolf. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

21 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Darren Marggraf (Großgräfendorf) den Ball über die Linie bringen (66.). Mit 6:0 verließen die Lauchstädter den Platz als Sieger. Die Gegner vom TSV Eintracht Lützen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Großgräfendorf sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Großgräfendorf – TSV Eintracht Lützen

SV Großgräfendorf: Deubel – Meyer (83. Hofmann), Uhlmann, Wolf (63. Zänker), Ernst, Weniger, Werner, Geier (74. Lautenschläger), Henze (63. Marggraf)

TSV Eintracht Lützen: Bui – Burau, Weiß, Hristov, Nadolny, Nadolny, Pretzsch, Putzer, Neidhold (23. Tober)

Tore: 1:0 Jonas Henze (15.), 2:0 Kevin Nadolny (24.), 3:0 Finn-Luca Wolf (32.), 4:0 Yanic Deubel (34.), 5:0 Max Uhlmann (58.), 6:0 Darren Marggraf (66.); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Zuschauer: 30