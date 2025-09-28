Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem haushohen Endstand von 0:19 (0:8) verließ die SG Langendorf/Zorbau (Flex) an diesem Wochenende den Sportplatz. Der Sportring Mücheln (Flex) fuhr siegreich nach Hause.

Zorbau/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft um Andreas Hauck hat am Sonntag vor 29 Zuschauern auf dem Sportplatz ganze neunzehn Bälle kassiert. Die Partie endete 0:19 (0:8).

Schon kurz nach Spielstart schoss Lennert Damian Büttner das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (2.). Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Adrian Senderak (5.) erzielt wurde.

SG Langendorf/Zorbau (Flex) liegt 0:2 zurück – 5. Minute

Der Siegeszug der Müchelner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Marco Hellfayer im gegnerischen Tor. Senderak traf in Minute 15, Büttner in Minute 20, Niklas Richter viermal in Minute 23, 32, 35 und 41, Lennert Damian Büttner in Minute 52, Tim Putzer zweimal in Minute 53 und 55 und Niklas Richter in Minute 87. Spielstand 18:0 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Unmittelbar darauf gelang es Putzer, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SG Langendorf/Zorbau (Flex) – Sportring Mücheln (Flex)

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Gontscharow, Petersen, Kanietzka, Vorwerk (11. Pydde), Ostermann, Linke, (30. Richter), Panser

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Hellfayer, Reinboth, Richter (88. Heine), Jaskula, Marggraf (30. Putzer), Kitze (39. Schiek), Senderak, Büttner (59. Herrmann)

Tore: 0:1 Lennert Damian Büttner (2.), 0:2 Adrian Senderak (5.), 0:3 Adrian Senderak (15.), 0:4 Lennert Damian Büttner (20.), 0:5 Niklas Richter (23.), 0:6 Niklas Richter (32.), 0:7 Niklas Richter (35.), 0:8 Niklas Richter (41.), 0:9 Lennert Damian Büttner (52.), 0:10 Tim Putzer (53.), 0:11 Tim Putzer (55.), 0:12 Adrian Senderak (62.), 0:13 Ricci Herrmann (64.), 0:14 Tyler Hellfayer (70.), 0:15 Adrian Senderak (75.), 0:16 Ricci Herrmann (76.), 0:17 Ricci Herrmann (79.), 0:18 Niklas Richter (87.), 0:19 Tim Putzer (90.); Schiedsrichter: Patrick Hoffmann (Freyburg OT Weischütz); Zuschauer: 29