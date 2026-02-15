In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV kassierte die SG Langendorf/Zorbau (Flex) am Wochenende eine üble Pleite gegen den 1. FC Zeitz und ging 0:18 (0:8) vom Platz.

Zorbau/MTU. Die 10 Beobachter auf dem SportplatzPl.2 haben am Sonntag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SG Langendorf/Zorbau (Flex) ein ernüchterndes 0:18 (0:8) hinnehmen musste.

Nach gerade einmal 18 Minuten schoss Lennie Kämpfe das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Zeitzer legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Philip Mike Rieger der Torschütze (20.).

SG Langendorf/Zorbau (Flex) liegt 0:2 im Rückstand – 20. Minute

Der Ballhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Weißenfelser. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. 16 Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Kämpfe traf gleich mehrmals – in Minute 23 und 24, Rieger in Minute 26, Medovkin in Minute 29, Lennie Kämpfe dreimal in Minute 32, 43 und 47, Rieger in Minute 54 und Kämpfe in Minute 83. Spielstand 17:0 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 12

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Kämpfe (Zeitz) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 18:0 verließen die Zeitzer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SG Langendorf/Zorbau (Flex) – 1. FC Zeitz

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Pydde – Rödel, Konietzka, Kanietzka, Rößler, (78. Richter), Vorwerk, Böttger (32. Sittner), Panser, Linke

1. FC Zeitz: Pechmann – Rieger, Schubert (38. Nerea), Michel, Schröter (38. Thäle), Rolke, Reiche (32. Abdullahi Hassan), Müller, Kämpfe, Medovkin, Rothe

Tore: 0:1 Lennie Kämpfe (18.), 0:2 Philip Mike Rieger (20.), 0:3 Lennie Kämpfe (23.), 0:4 Lennie Kämpfe (24.), 0:5 Philip Mike Rieger (26.), 0:6 Yaroslav Medovkin (29.), 0:7 Lennie Kämpfe (32.), 0:8 Lennie Kämpfe (43.), 0:9 Lennie Kämpfe (47.), 0:10 Philip Mike Rieger (54.), 0:11 Lennie Kämpfe (57.), 0:12 Lennie Kämpfe (60.), 0:13 Lennie Kämpfe (68.), 0:14 Yaroslav Medovkin (73.), 0:15 Lennie Kämpfe (75.), 0:16 Leon Thäle (76.), 0:17 Lennie Kämpfe (83.), 0:18 Lennie Kämpfe (89.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 10