Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem haushohen Endstand von 0:18 (0:8) verließ die SG Langendorf/Zorbau (Flex) am Sonntag den SportplatzPl.2. Der 1. FC Zeitz fuhr siegreich nach Hause.

Zorbau/MTU. Die 10 Zuschauer auf dem SportplatzPl.2 haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SG Langendorf/Zorbau (Flex) ein ernüchterndes 0:18 (0:8) einstecken musste.

Lennie Kämpfe (1. FC Zeitz) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Philip Mike Rieger den Ball ins Netz (20.).

SG Langendorf/Zorbau (Flex) sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 20

Der Siegeszug der Zeitzer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Stefan Meißner im gegnerischen Tor. Kämpfe traf gleich mehrmals – in Minute 23 und 24, Rieger in Minute 26, Medovkin in Minute 29, Lennie Kämpfe dreimal in Minute 32, 43 und 47, Rieger in Minute 54 und Kämpfe in Minute 83. Spielstand 17:0 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 12

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Kämpfe den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:18 verfestigte (89.). Damit war der Sieg der Zeitzer entschieden.

Aufstellung und Statistik: SG Langendorf/Zorbau (Flex) – 1. FC Zeitz

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Pydde – Rößler, Panser, Konietzka, Böttger (32. Sittner), Rödel, Vorwerk, (78. Richter), Kanietzka, Linke

1. FC Zeitz: Pechmann – Michel, Rolke, Kämpfe, Reiche (32. Abdullahi Hassan), Schubert (38. Nerea), Medovkin, Schröter (38. Thäle), Müller, Rothe, Rieger

Tore: 0:1 Lennie Kämpfe (18.), 0:2 Philip Mike Rieger (20.), 0:3 Lennie Kämpfe (23.), 0:4 Lennie Kämpfe (24.), 0:5 Philip Mike Rieger (26.), 0:6 Yaroslav Medovkin (29.), 0:7 Lennie Kämpfe (32.), 0:8 Lennie Kämpfe (43.), 0:9 Lennie Kämpfe (47.), 0:10 Philip Mike Rieger (54.), 0:11 Lennie Kämpfe (57.), 0:12 Lennie Kämpfe (60.), 0:13 Lennie Kämpfe (68.), 0:14 Yaroslav Medovkin (73.), 0:15 Lennie Kämpfe (75.), 0:16 Leon Thäle (76.), 0:17 Lennie Kämpfe (83.), 0:18 Lennie Kämpfe (89.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 10