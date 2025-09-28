Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unrühmlichen Endstand von 0:19 (0:8) verließ die SG Langendorf/Zorbau (Flex) am Sonntag den Sportplatz. Der Sportring Mücheln (Flex) fuhr siegreich nach Hause.

Zorbau/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von Andreas Hauck hat am Sonntag vor 29 Zuschauern auf dem Sportplatz ganze neunzehn Treffer kassiert. Die Partie endete 0:19 (0:8).

Bereits kurz nach Spielstart schoss Lennert Damian Büttner das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (2.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Adrian Senderak den Ball ins Netz (5.).

SG Langendorf/Zorbau (Flex) liegt 0:2 zurück – 5. Minute

Der Ballhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Weißenfelser. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. 17 Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Senderak traf in Minute 15, Büttner in Minute 20, Niklas Richter viermal in Minute 23, 32, 35 und 41, Lennert Damian Büttner in Minute 52, Tim Putzer zweimal in Minute 53 und 55 und Niklas Richter in Minute 87. Spielstand 18:0 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Putzer den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Müchelner aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: SG Langendorf/Zorbau (Flex) – Sportring Mücheln (Flex)

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Kanietzka, Vorwerk (11. Pydde), (30. Richter), Linke, Ostermann, Petersen, Panser, Gontscharow

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Kitze (39. Schiek), Marggraf (30. Putzer), Hellfayer, Richter (88. Heine), Jaskula, Reinboth, Büttner (59. Herrmann), Senderak

Tore: 0:1 Lennert Damian Büttner (2.), 0:2 Adrian Senderak (5.), 0:3 Adrian Senderak (15.), 0:4 Lennert Damian Büttner (20.), 0:5 Niklas Richter (23.), 0:6 Niklas Richter (32.), 0:7 Niklas Richter (35.), 0:8 Niklas Richter (41.), 0:9 Lennert Damian Büttner (52.), 0:10 Tim Putzer (53.), 0:11 Tim Putzer (55.), 0:12 Adrian Senderak (62.), 0:13 Ricci Herrmann (64.), 0:14 Tyler Hellfayer (70.), 0:15 Adrian Senderak (75.), 0:16 Ricci Herrmann (76.), 0:17 Ricci Herrmann (79.), 0:18 Niklas Richter (87.), 0:19 Tim Putzer (90.); Schiedsrichter: Patrick Hoffmann (Freyburg OT Weischütz); Zuschauer: 29