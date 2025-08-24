Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den SV Mertendorf fuhr die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV ein.

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg sichert sich engen Triumph gegen SV Mertendorf mit 1:0

Weißenfels/MTU. Auf dem Sportplatz Leißling - Platz 1 haben 41 Fußballfans am Sonntag das Match zwischen der SG Fortuna Leißling / SC Naumburg und dem SV Mertendorf verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Hartmut Schumann (Weißenfels) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Naumburger (41., 62.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht passieren. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Naumburg. In allerletzter Minute brachte Spieler Nummer 11 den Gastgeber in Führung (90.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 2

Die Naumburger haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Fortuna Leißling / SC Naumburg – SV Mertendorf

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

SV Mertendorf: Lehmann – Schade, Weibezahl (40. Boltze), Kusch, Bakhet, Burkhardt (67. Pöhlandt), Mehlig, Schumann, Seyfarth, Roßner, Schmidt

Tore: 1:0 (90.); Schiedsrichter: Hartmut Schumann (Weißenfels); Zuschauer: 41