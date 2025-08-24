Die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg errang am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den SV Mertendorf.

Weißenfels/MTU. Auf dem Sportplatz Leißling - Platz 1 haben 41 Zuschauer am Sonntag das Match zwischen der SG Fortuna Leißling / SC Naumburg und dem SV Mertendorf verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Hartmut Schumann (Weißenfels) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Naumburger (41., 62.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht funktionieren. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Naumburg. In der letzten Minute brachte Spieler Nummer 11 den Gastgeber in Führung (90.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 2

Die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Fortuna Leißling / SC Naumburg – SV Mertendorf

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

SV Mertendorf: Lehmann – Schade, Seyfarth, Burkhardt (67. Pöhlandt), Weibezahl (40. Boltze), Bakhet, Schmidt, Roßner, Mehlig, Kusch, Schumann

Tore: 1:0 (90.); Schiedsrichter: Hartmut Schumann (Weißenfels); Zuschauer: 41