Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SG Döllnitz vor 30 Zuschauern gegen die SG Langendorf/Zorbau (Flex) mit einem überlegenen 13:3 (9:1) durch.

Schkopau/MTU. Die SG Döllnitz und die SG Langendorf/Zorbau (Flex) haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 13:3 (9:1).

Gleich nach Anpfiff schoss Karl Niclas Trisch das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Die Schkopauer legten nur wenige Minuten später nach. Wieder war Trisch der Torschütze (7.).

Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) war zwei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Jil Rößler versenkte den Ball in der 21. Spielminute. Die SG Döllnitz e.V. ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Trisch verschaffte seinem Team sieben weitere Tore (25., 27., 29., 30., 33., 37., 45.). Dann schafften es die Weißenfelser, die Dominanz der Döllnitzer nochmal herauszufordern. Leon Pascal Kanietzka versenkte den Ball in Spielminute 59. Trisch versenkte den Ball in der 63. Spielminute noch einmal. Dann schafften es die Weißenfelser, der SG Langendorf/Zorbau (Flex) etwas entgegenzusetzen. Frank Alexander Konietzka schoss und traf in Spielminute 73. Anton Mauder versenkte den Ball in Spielminute 83, gefolgt von Luis Felix Eckert (88.). Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 12:3 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Die SG Döllnitz e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Schon vier Minuten darauf konnte Bültermann (Döllnitz) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die SG Döllnitz sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

SG Döllnitz: Petzold – Lizon, Querfeld, Bültermann, Mehlhose (57. Eska), Harmatha, Eckert, Ofiara (45. Mauder), Trisch, Seifert, Voigt (45. Schumacher)

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Konietzka, Rößler, Kanietzka, (45. Pydde), Gontscharow, Vorwerk, Heil, Linke, Ostermann (30. Petersen), Panser

Tore: 1:0 Karl Niclas Trisch (2.), 2:0 Karl Niclas Trisch (7.), 2:1 Jil Rößler (21.), 3:1 Karl Niclas Trisch (25.), 4:1 Mika Ben Bültermann (27.), 5:1 Levin Taylor Querfeld (29.), 6:1 Oskar Voigt (30.), 7:1 Helge Leonard Lizon (33.), 8:1 Lio Xavier Ofiara (37.), 9:1 Karl Niclas Trisch (45.), 9:2 Leon Pascal Kanietzka (59.), 10:2 Karl Niclas Trisch (63.), 10:3 Frank Alexander Konietzka (73.), 11:3 Anton Mauder (83.), 12:3 Luis Felix Eckert (88.), 13:3 Mika Ben Bültermann (90.+2); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30