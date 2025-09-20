Kantersieg für die SG Döllnitz: Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen die SG Langendorf/Zorbau (Flex) einfahren. Vor 30 Zuschauern gewann das Team 13:3 (9:1).

Am Samstag haben sich die SG Döllnitz und die SG Langendorf/Zorbau (Flex) ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 13:3 (9:1).

Karl Niclas Trisch (SG Döllnitz e.V.) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Trisch den Ball ins Netz (7.).

Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) lag zwei Tore zurück bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Jil Rößler versenkte den Ball in der 21. Spielminute. Die SG Döllnitz e.V. ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Trisch verschaffte seinem Team sieben weitere Tore (25., 27., 29., 30., 33., 37., 45.). Dann schafften es die Weißenfelser, die Dominanz der Döllnitzer nochmal herauszufordern. Leon Pascal Kanietzka schoss und traf in der 59. Spielminute. Trisch schoss und traf in Spielminute 63 ein weiteres Mal. Dann gelang es den Weißenfelsern, der SG Langendorf/Zorbau (Flex) etwas entgegenzusetzen. Frank Alexander Konietzka schoss und traf in Minute 73. Anton Mauder schoss und traf in Spielminute 83, gefolgt von Luis Felix Eckert (88.). In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 12:3 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Die SG Döllnitz e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Bültermann den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.+2). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Schkopauer aber nicht mehr ausgleichen. Die Schkopauer sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

SG Döllnitz: Petzold – Querfeld, Voigt (45. Schumacher), Seifert, Harmatha, Bültermann, Mehlhose (57. Eska), Ofiara (45. Mauder), Eckert, Lizon, Trisch

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Rößler, Linke, Gontscharow, Konietzka, Vorwerk, (45. Pydde), Heil, Kanietzka, Panser, Ostermann (30. Petersen)

Tore: 1:0 Karl Niclas Trisch (2.), 2:0 Karl Niclas Trisch (7.), 2:1 Jil Rößler (21.), 3:1 Karl Niclas Trisch (25.), 4:1 Mika Ben Bültermann (27.), 5:1 Levin Taylor Querfeld (29.), 6:1 Oskar Voigt (30.), 7:1 Helge Leonard Lizon (33.), 8:1 Lio Xavier Ofiara (37.), 9:1 Karl Niclas Trisch (45.), 9:2 Leon Pascal Kanietzka (59.), 10:2 Karl Niclas Trisch (63.), 10:3 Frank Alexander Konietzka (73.), 11:3 Anton Mauder (83.), 12:3 Luis Felix Eckert (88.), 13:3 Mika Ben Bültermann (90.+2); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30