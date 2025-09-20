Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SG Döllnitz vor 30 Zuschauern gegen die SG Langendorf/Zorbau (Flex) mit einem souveränen 13:3 (9:1) durch.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Karl Niclas Trisch für Döllnitz traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Schkopauer legten schon wenige Minuten später nach. Wieder war Trisch der Torschütze (7.).

Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) war zwei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Jil Rößler traf in Spielminute 21. Eine wirkliche Bedrohung stellte das für die Schkopauer aber zunächst nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Trisch verschaffte seinem Team sieben weitere Tore (25., 27., 29., 30., 33., 37., 45.). Dann schafften es die Weißenfelser, der SG Langendorf/Zorbau (Flex) etwas entgegenzusetzen. Leon Pascal Kanietzka versenkte den Ball in der 59. Spielminute. Trisch traf in der 63. Minute noch einmal. Dann schafften es die Weißenfelser, der SG Langendorf/Zorbau (Flex) etwas entgegenzusetzen. Frank Alexander Konietzka traf in der 73. Minute. Anton Mauder schoss und traf in der 83. Minute, gefolgt von Luis Felix Eckert (88.). Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 12:3 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Die SG Döllnitz e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Bültermann den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (90.+2). Den Vorsprung der Gegner konnten die Schkopauer aber nicht mehr einholen. Die SG Döllnitz hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

SG Döllnitz: Petzold – Harmatha, Lizon, Eckert, Ofiara (45. Mauder), Trisch, Mehlhose (57. Eska), Querfeld, Seifert, Voigt (45. Schumacher), Bültermann

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Kanietzka, Ostermann (30. Petersen), Panser, Linke, Rößler, (45. Pydde), Gontscharow, Konietzka, Heil, Vorwerk

Tore: 1:0 Karl Niclas Trisch (2.), 2:0 Karl Niclas Trisch (7.), 2:1 Jil Rößler (21.), 3:1 Karl Niclas Trisch (25.), 4:1 Mika Ben Bültermann (27.), 5:1 Levin Taylor Querfeld (29.), 6:1 Oskar Voigt (30.), 7:1 Helge Leonard Lizon (33.), 8:1 Lio Xavier Ofiara (37.), 9:1 Karl Niclas Trisch (45.), 9:2 Leon Pascal Kanietzka (59.), 10:2 Karl Niclas Trisch (63.), 10:3 Frank Alexander Konietzka (73.), 11:3 Anton Mauder (83.), 12:3 Luis Felix Eckert (88.), 13:3 Mika Ben Bültermann (90.+2); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30