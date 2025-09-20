Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Samstag setzte sich der Gastgeber SG Döllnitz vor 30 Zuschauern gegen die SG Langendorf/Zorbau (Flex) mit einem überragenden 13:3 (9:1) durch.

Schkopau/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich die SG Döllnitz und die SG Langendorf/Zorbau (Flex) am Samstag 13:3 (9:1) getrennt.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Karl Niclas Trisch das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Trisch (7.) erzielt wurde.

Karl Niclas Trisch kickt SG Döllnitz in 2:0-Führung – 7. Minute

Im Anschluss kamen die zurückliegenden Weißenfelser zum Zug: Jil Rößler versenkte den Ball in der 21. Minute. Gefährlich wurde es für die Schkopauer zunächst nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 3:1. Trisch verschaffte seinem Team sieben weitere Tore (25., 27., 29., 30., 33., 37., 45.). Langendorf/Zorbau legte nochmal vor. Leon Pascal Kanietzka versenkte den Ball in Spielminute 59. Trisch versenkte den Ball in Spielminute 63 ein weiteres Mal. Dann gelang es den Weißenfelsern, der SG Langendorf/Zorbau (Flex) etwas entgegenzusetzen. Frank Alexander Konietzka versenkte den Ball in Minute 73. Anton Mauder traf in der 83. Minute, gefolgt von Luis Felix Eckert (88.). Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) steckte einmal Gelb ein. Spielstand 12:3 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Die SG Döllnitz e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Bereits vier Spielminuten später konnte Bültermann (Döllnitz) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die SG Döllnitz sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

SG Döllnitz: Petzold – Seifert, Eckert, Trisch, Voigt (45. Schumacher), Querfeld, Ofiara (45. Mauder), Bültermann, Mehlhose (57. Eska), Lizon, Harmatha

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Linke, (45. Pydde), Vorwerk, Rößler, Kanietzka, Ostermann (30. Petersen), Panser, Konietzka, Gontscharow, Heil

Tore: 1:0 Karl Niclas Trisch (2.), 2:0 Karl Niclas Trisch (7.), 2:1 Jil Rößler (21.), 3:1 Karl Niclas Trisch (25.), 4:1 Mika Ben Bültermann (27.), 5:1 Levin Taylor Querfeld (29.), 6:1 Oskar Voigt (30.), 7:1 Helge Leonard Lizon (33.), 8:1 Lio Xavier Ofiara (37.), 9:1 Karl Niclas Trisch (45.), 9:2 Leon Pascal Kanietzka (59.), 10:2 Karl Niclas Trisch (63.), 10:3 Frank Alexander Konietzka (73.), 11:3 Anton Mauder (83.), 12:3 Luis Felix Eckert (88.), 13:3 Mika Ben Bültermann (90.+2); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30