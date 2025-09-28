Für den Gastgeber TSG Wörmlitz-Böllberg endete das Spiel gegen die SG Döllnitz am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV mit einem 4:4 (0:3)-Unentschieden.

Halle/MTU. Die TSG Wörmlitz-Böllberg und die SG Döllnitz haben sich am Sonntag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 4:4 (0:3).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Levin Taylor Querfeld das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Oskar Voigt den Ball ins Netz (38.).

TSG Wörmlitz-Böllberg liegt 0:2 zurück – Minute 38

Die Schkopauer erhöhten noch einmal. Levin Taylor Querfeld traf in der 43. Minute noch einmal. Die TSG Wörmlitz-Böllberg hinkte drei Tore hinterher bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Emir Redzhebov verschaffte seinem Team vier weitere Tore (49., 54., 75., 82.). Spielstand 4:3 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Schon fünf Minuten später konnte Karl Niclas Trisch (Döllnitz) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Döllnitz erlangen (87.). In Spielminute 90 handelte sich die SG Döllnitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SG Döllnitz

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Ouedraogo (45. Haase), Schulze (75. Reso), Funke, Moussa Diop (45. Gorgas), Hajrizaj (26. Ölmez), Redzhebov, Löbel

SG Döllnitz: Petzold – Eckert, Schumacher, Trisch, Lizon, Bültermann, Voigt (59. Eska), Querfeld, Seifert

Tore: 0:1 Levin Taylor Querfeld (26.), 0:2 Oskar Voigt (38.), 0:3 Levin Taylor Querfeld (43.), 1:3 Emir Redzhebov (49.), 2:3 Faruk Ilyas Ölmez (54.), 3:3 Ben Louis Schulze (75.), 4:3 Faruk Ilyas Ölmez (82.), 4:4 Karl Niclas Trisch (87.); Schiedsrichter: Timon Herrmann (Halle Saale); Zuschauer: 32