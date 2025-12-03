Am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV gelang der TSG Wörmlitz-Böllberg ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den SV Mertendorf.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 25 Besuchern auf dem Sportplatz Wörmlitz geboten. Die Hallenser setzten sich knapp mit 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Mertendorf durch.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Eric Conrad (Halle) eine Gelbe Karte an die Hallenser (15.). Ben Louis Schulze (TSG Wörmlitz-Böllberg) netzte 22 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Wörmlitz-Böllberg noch einen drauf: In Minute 51 wurde ein weiteres Tor durch Allasan Diouf Moussa Diop erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

TSG Wörmlitz-Böllberg liegt in Minute 51 2:0 vorn

17 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Tim Schumann (Mertendorf) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Mertendorf erzielen (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Mertendorf wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der TSG Wörmlitz-Böllberg beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SV Mertendorf

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Moussa Diop, S. F. Schulze (57. Funke), Haase (62. Löbel), B. L. Schulze, Abo Zamr, Redzhebov, Hajrizaj, Ouedraogo, Ölmez

SV Mertendorf: Lehmann – Roßner, Kusch, Kuballa (46. Weibezahl), Schade, Seyfarth, Schumann, Schmidt (46. Boltze), Mehlig, Burkhardt, Jurke

Tore: 1:0 Ben Louis Schulze (22.), 2:0 Allasan Diouf Moussa Diop (51.), 2:1 Tim Schumann (62.); Schiedsrichter: Eric Conrad (Halle); Zuschauer: 25