Der SV Mertendorf sicherte sich am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Merseburg 99.

Mertendorf/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Mertendorf und SV Merseburg 99. 50 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Kurt Kuballa den Gastgeber in Führung (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SV Merseburg 99

SV Mertendorf: Lehmann – Mehlig, Roßner (83. Bakhet), Schumann (65. Schmidt), T. K. Kuballa (44. Weibezahl), Burkhardt, Seyfarth, Kusch, Jurke, Schade, K. Kuballa

SV Merseburg 99: Mehovic – Herashchenko (46. Pietrzak), Idrizovic, Ahmad, Ryll, Alhussein Alramadan, Geisler, Kersten (75. Hoffmann), Daoud (75. Reci), Alhussein Alramadan, Bohm (62. Alsaleh)

Tore: 1:0 Kurt Kuballa (48.); Zuschauer: 50