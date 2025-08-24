Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV gelang der SG Fortuna Leißling / SC Naumburg ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den SV Mertendorf.

Weißenfels/MTU. Auf dem Sportplatz Leißling - Platz 1 haben 41 Zuschauer am Sonntag das Kräftemessen zwischen der SG Fortuna Leißling / SC Naumburg und dem SV Mertendorf verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Hartmut Schumann (Weißenfels) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Naumburger (41., 62.). Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht passieren. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Naumburg. In allerletzter Minute brachte Spieler Nummer 11 den Gastgeber in Führung (90.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 2

Die Naumburger sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SG Fortuna Leißling / SC Naumburg – SV Mertendorf

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

SV Mertendorf: Lehmann – Schumann, Kusch, Schade, Schmidt, Burkhardt (67. Pöhlandt), Bakhet, Mehlig, Roßner, Seyfarth, Weibezahl (40. Boltze)

Tore: 1:0 (90.); Schiedsrichter: Hartmut Schumann (Weißenfels); Zuschauer: 41