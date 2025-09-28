Ergebnis 6. Spieltag Knapper Erfolg: SV Mertendorf gewinnt 1:0 gegen SV Merseburg 99
Einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den SV Merseburg 99 heimste der SV Mertendorf am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV ein.
Mertendorf/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem SV Mertendorf und SV Merseburg 99. 50 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz.
Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Kurt Kuballa den Gastgeber in Führung (48.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr
- Austragungsort: Mertendorf
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV
- Spieltag: 6
Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SV Merseburg 99
SV Mertendorf: Lehmann – Mehlig, Seyfarth, T. K. Kuballa (44. Weibezahl), Jurke, Kusch, Schumann (65. Schmidt), Burkhardt, K. Kuballa, Roßner (83. Bakhet), Schade
SV Merseburg 99: Mehovic – Idrizovic, Herashchenko (46. Pietrzak), Bohm (62. Alsaleh), Alhussein Alramadan, Ahmad, Daoud (75. Reci), Geisler, Ryll, Kersten (75. Hoffmann), Alhussein Alramadan
Tore: 1:0 Kurt Kuballa (48.); Zuschauer: 50