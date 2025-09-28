Einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den SV Merseburg 99 heimste der SV Mertendorf am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV ein.

Mertendorf/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem SV Mertendorf und SV Merseburg 99. 50 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Kurt Kuballa den Gastgeber in Führung (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SV Merseburg 99

SV Mertendorf: Lehmann – Mehlig, Seyfarth, T. K. Kuballa (44. Weibezahl), Jurke, Kusch, Schumann (65. Schmidt), Burkhardt, K. Kuballa, Roßner (83. Bakhet), Schade

SV Merseburg 99: Mehovic – Idrizovic, Herashchenko (46. Pietrzak), Bohm (62. Alsaleh), Alhussein Alramadan, Ahmad, Daoud (75. Reci), Geisler, Ryll, Kersten (75. Hoffmann), Alhussein Alramadan

Tore: 1:0 Kurt Kuballa (48.); Zuschauer: 50