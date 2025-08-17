Kantersieg für den SV Mertendorf: Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen den TSV Eintracht Lützen einfahren. Vor 35 Zuschauern gewann das Team 10:0 (2:0).

Mertendorf/MTU. 10:0 (2:0) in Mertendorf: Ganze zehn Bälle hat die Mannschaft von Michael Schöppe, der SV Mertendorf, am Sonntag im Tor der Gegner aus Lützen untergebracht.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 34 Minuten schoss Dimitrios-Dionisios Weibezahl das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Jason Jurke den Ball ins Netz (38.).

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Mertendorf e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Der Ballhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Lützener. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Acht Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Jurke traf gleich mehrmals – in Minute 47, 58 und 60, Kusch in Minute 63, Roßner in Minute 67 und Jurke zweimal in Minute 70 und 81. Spielstand 9:0 für den SV Mertendorf.

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Weibezahl, den Ball erneut ins Netz zu befördern (89.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Der SV Mertendorf rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – TSV Eintracht Lützen

SV Mertendorf: Lehmann – Seyfarth, Kuballa (66. Schmidt), Burkhardt (66. Stolze), Kusch, Jurke, Weibezahl (90. Heidler), Mehlig, Schade, Roßner, Schumann (46. Bakhet)

TSV Eintracht Lützen: Bui – Putzer, Neidhold, Nadolny, Lehmann (46. Burau), Weiß, Staude (86. Laufer), Tober, Nadolny, Meyer, Hristov

Tore: 1:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (34.), 2:0 Jason Jurke (38.), 3:0 Jason Jurke (47.), 4:0 Jason Jurke (58.), 5:0 Jason Jurke (60.), 6:0 Anton Kusch (63.), 7:0 Luca Elias Roßner (67.), 8:0 Jason Jurke (70.), 9:0 Jason Jurke (81.), 10:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (89.); Zuschauer: 35