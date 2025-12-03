Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unfassbaren 9:0 (4:0) fegte das Team der SG Fortuna Leißling / SC Naumburg den TSV Eintracht Lützen am Sonntag vom Platz.

Kantersieg für SG Fortuna Leißling / SC Naumburg gegen TSV Eintracht Lützen mit 9:0

Weißenfels/MTU. Die Naumburger haben am Sonntag dem Kontrahenten aus Lützen überlegene neun Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 9:0 (4:0) gingen sie vom Platz.

Spieler Nummer 6 (SG Fortuna Leißling / SC Naumburg) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Spieler Nummer 10 den Ball ins Netz (18.).

kickt SG Fortuna Leißling / SC Naumburg in 2:0-Führung – 18. Minute

Der Siegeszug der Naumburger brach nicht ab. Spielstand 8:0 für die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

Nur drei Minuten vor Schluss gelang es Spieler Nummer 17, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 9:0 zu erweitern (87.). Die Naumburger sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SG Fortuna Leißling / SC Naumburg – TSV Eintracht Lützen

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

TSV Eintracht Lützen: Bui – Nadolny, Staude, Hristov, Pretzsch, Nadolny, Tober, Putzer, Meyer, Weiß, Neidhold

Tore: 1:0 (10.), 2:0 (18.), 3:0 (25.), 4:0 (31.), 5:0 (57.), 6:0 (62.), 7:0 (73.), 8:0 (78.), 9:0 (87.); Schiedsrichter: Olaf Stiehler (Lützen); Zuschauer: 28