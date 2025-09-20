Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SG Döllnitz vor 30 Zuschauern gegen die SG Langendorf/Zorbau (Flex) mit einem überragenden 13:3 (9:1) durch.

Karl Niclas Trisch (SG Döllnitz e.V.) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Trisch (7.) erzielt wurde.

Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) lag zwei Tore zurück bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Jil Rößler versenkte den Ball in der 21. Minute. Eine ernsthafte Bedrohung erwuchs den Schkopauern daraus zunächst nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Trisch verschaffte seinem Team sieben weitere Tore (25., 27., 29., 30., 33., 37., 45.). Langendorf/Zorbau legte nochmal vor. Leon Pascal Kanietzka versenkte den Ball in Minute 59. Trisch schoss und traf in Spielminute 63 noch einmal. Langendorf/Zorbau legte nochmal vor. Frank Alexander Konietzka traf in Spielminute 73. Anton Mauder schoss und traf in Minute 83, gefolgt von Luis Felix Eckert (88.). Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 12:3 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Die SG Döllnitz e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Nach wenigen Momenten gelang es Bültermann, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.+2). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Schkopauer sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

SG Döllnitz: Petzold – Ofiara (45. Mauder), Harmatha, Bültermann, Lizon, Trisch, Querfeld, Mehlhose (57. Eska), Seifert, Eckert, Voigt (45. Schumacher)

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Konietzka, Kanietzka, Rößler, Vorwerk, Heil, Linke, (45. Pydde), Gontscharow, Ostermann (30. Petersen), Panser

Tore: 1:0 Karl Niclas Trisch (2.), 2:0 Karl Niclas Trisch (7.), 2:1 Jil Rößler (21.), 3:1 Karl Niclas Trisch (25.), 4:1 Mika Ben Bültermann (27.), 5:1 Levin Taylor Querfeld (29.), 6:1 Oskar Voigt (30.), 7:1 Helge Leonard Lizon (33.), 8:1 Lio Xavier Ofiara (37.), 9:1 Karl Niclas Trisch (45.), 9:2 Leon Pascal Kanietzka (59.), 10:2 Karl Niclas Trisch (63.), 10:3 Frank Alexander Konietzka (73.), 11:3 Anton Mauder (83.), 12:3 Luis Felix Eckert (88.), 13:3 Mika Ben Bültermann (90.+2); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30