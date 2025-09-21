In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV kassierte die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) am Wochenende eine üble Pleite gegen den SV Mertendorf und ging 1:10 (1:3) vom Platz.

Weißenfels/MTU. Auf dem Sportplatz Wengelsdorf wurden die Fans der JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) am Sonntag Zeugen eines bitteren Spektakels. Zehn Bälle gingen Keeper Hateem Almohamad durch die Lappen. Das Spiel endete 1:10 (1:3).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Tim Schumann für Mertendorf traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Tim Luca Deckner den Ball ins Netz (17.).

Minute 17 JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) auf Augenhöhe mit SV Mertendorf – 1:1

Acht mal mussten die JSGer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 9:1 für den SV Mertendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Nur sechs Minuten vor Spielende gelang es Schumann, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (84.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die JSGer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – SV Mertendorf

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – Ehsas (46. D. Rashiti), Shoshaj, Alhammoud, Azab, Deckner (39. Alabud), Tobor, Ghriwati, A. Rashiti, Ramo, Ahmetxhekaj

SV Mertendorf: Lehmann – Seyfarth, Schumann, Schade, Kuballa, Heidler, Mehlig (46. Boltze), Weibezahl, Burkhardt, Kusch, Bakhet (33. Roßner)

Tore: 0:1 Tim Schumann (7.), 1:1 Tim Luca Deckner (17.), 1:2 Wael Bakhet (22.), 1:3 Tim Schumann (27.), 1:4 Theodor Karsten Kuballa (48.), 1:5 Luca Elias Roßner (51.), 1:6 Theodor Karsten Kuballa (59.), 1:7 Anton Kusch (64.), 1:8 Theodor Karsten Kuballa (71.), 1:9 Luca Elias Roßner (78.), 1:10 Tim Schumann (84.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20