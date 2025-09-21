Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem haushohen Ergebnis von 1:10 (1:3) verließ die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) am Sonntag den Sportplatz Wengelsdorf. Der SV Mertendorf fuhr siegreich nach Hause.

Weißenfels/MTU. Die 20 Zuschauer auf dem Sportplatz Wengelsdorf haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) ein ernüchterndes 1:10 (1:3) hinnehmen musste.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Tim Schumann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (7.). Die Mertendorfer konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Tim Luca Deckner der Torschütze (17.).

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) Kopf an Kopf mit SV Mertendorf – 1:1 in Minute 17

Acht mal mussten die JSGer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 9:1 für den SV Mertendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Nur sechs Minuten vor Schluss gelang es Schumann, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (84.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – SV Mertendorf

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – Ramo, Ghriwati, Deckner (39. Alabud), Alhammoud, Shoshaj, Azab, Tobor, Ahmetxhekaj, A. Rashiti, Ehsas (46. D. Rashiti)

SV Mertendorf: Lehmann – Kuballa, Burkhardt, Kusch, Seyfarth, Schumann, Bakhet (33. Roßner), Heidler, Weibezahl, Schade, Mehlig (46. Boltze)

Tore: 0:1 Tim Schumann (7.), 1:1 Tim Luca Deckner (17.), 1:2 Wael Bakhet (22.), 1:3 Tim Schumann (27.), 1:4 Theodor Karsten Kuballa (48.), 1:5 Luca Elias Roßner (51.), 1:6 Theodor Karsten Kuballa (59.), 1:7 Anton Kusch (64.), 1:8 Theodor Karsten Kuballa (71.), 1:9 Luca Elias Roßner (78.), 1:10 Tim Schumann (84.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20