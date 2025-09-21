Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem haushohen Endstand von 1:10 (1:3) verließ die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) an diesem Wochenende den Sportplatz Wengelsdorf. Der SV Mertendorf fuhr siegreich nach Hause.

Weißenfels/MTU. Die 20 Beobachter auf dem Sportplatz Wengelsdorf haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) ein ernüchterndes 1:10 (1:3) einstecken musste.

Tim Schumann (SV Mertendorf e.V.) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Tim Luca Deckner (17.) erzielt wurde.

1:1 für JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) und SV Mertendorf – 17. Minute

Acht mal mussten die JSGer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 9:1 für den SV Mertendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Schumann (Mertendorf) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (84.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – SV Mertendorf

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – Alhammoud, Ghriwati, Ehsas (46. D. Rashiti), Ahmetxhekaj, Tobor, A. Rashiti, Azab, Ramo, Deckner (39. Alabud), Shoshaj

SV Mertendorf: Lehmann – Kuballa, Mehlig (46. Boltze), Bakhet (33. Roßner), Weibezahl, Schade, Schumann, Kusch, Seyfarth, Burkhardt, Heidler

Tore: 0:1 Tim Schumann (7.), 1:1 Tim Luca Deckner (17.), 1:2 Wael Bakhet (22.), 1:3 Tim Schumann (27.), 1:4 Theodor Karsten Kuballa (48.), 1:5 Luca Elias Roßner (51.), 1:6 Theodor Karsten Kuballa (59.), 1:7 Anton Kusch (64.), 1:8 Theodor Karsten Kuballa (71.), 1:9 Luca Elias Roßner (78.), 1:10 Tim Schumann (84.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20