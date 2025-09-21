Ergebnis 5. Spieltag JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) kassiert gegen SV Mertendorf deutliche 1:10-Niederlage
Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem haushohen Endstand von 1:10 (1:3) verließ die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) an diesem Wochenende den Sportplatz Wengelsdorf. Der SV Mertendorf fuhr siegreich nach Hause.
Weißenfels/MTU. Die 20 Beobachter auf dem Sportplatz Wengelsdorf haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) ein ernüchterndes 1:10 (1:3) einstecken musste.
Tim Schumann (SV Mertendorf e.V.) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Tim Luca Deckner (17.) erzielt wurde.
1:1 für JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) und SV Mertendorf – 17. Minute
Acht mal mussten die JSGer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 9:1 für den SV Mertendorf.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr
- Austragungsort: Weißenfels
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV
- Spieltag: 5
Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Schumann (Mertendorf) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (84.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) rutschte auf Platz acht.
Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – SV Mertendorf
JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – Alhammoud, Ghriwati, Ehsas (46. D. Rashiti), Ahmetxhekaj, Tobor, A. Rashiti, Azab, Ramo, Deckner (39. Alabud), Shoshaj
SV Mertendorf: Lehmann – Kuballa, Mehlig (46. Boltze), Bakhet (33. Roßner), Weibezahl, Schade, Schumann, Kusch, Seyfarth, Burkhardt, Heidler
Tore: 0:1 Tim Schumann (7.), 1:1 Tim Luca Deckner (17.), 1:2 Wael Bakhet (22.), 1:3 Tim Schumann (27.), 1:4 Theodor Karsten Kuballa (48.), 1:5 Luca Elias Roßner (51.), 1:6 Theodor Karsten Kuballa (59.), 1:7 Anton Kusch (64.), 1:8 Theodor Karsten Kuballa (71.), 1:9 Luca Elias Roßner (78.), 1:10 Tim Schumann (84.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20