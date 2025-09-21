In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV kassierte die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) am Wochenende eine üble Pleite gegen den SV Mertendorf und ging 1:10 (1:3) vom Platz.

Weißenfels/MTU. Auf dem Sportplatz Wengelsdorf wurden die Fans der JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) am Sonntag Zeugen eines bitteren Spektakels. Zehn Bälle gingen Keeper Hateem Almohamad durch die Finger. Das Spiel endete 1:10 (1:3).

Tim Schumann (SV Mertendorf e.V.) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Tim Luca Deckner den Ball ins Netz (17.).

Acht mal mussten die JSGer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 9:1 für den SV Mertendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Schumann (Mertendorf) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (84.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – SV Mertendorf

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – Ahmetxhekaj, Ghriwati, Deckner (39. Alabud), Alhammoud, Ehsas (46. D. Rashiti), Tobor, Ramo, Azab, Shoshaj, A. Rashiti

SV Mertendorf: Lehmann – Weibezahl, Seyfarth, Kusch, Bakhet (33. Roßner), Burkhardt, Kuballa, Mehlig (46. Boltze), Heidler, Schade, Schumann

Tore: 0:1 Tim Schumann (7.), 1:1 Tim Luca Deckner (17.), 1:2 Wael Bakhet (22.), 1:3 Tim Schumann (27.), 1:4 Theodor Karsten Kuballa (48.), 1:5 Luca Elias Roßner (51.), 1:6 Theodor Karsten Kuballa (59.), 1:7 Anton Kusch (64.), 1:8 Theodor Karsten Kuballa (71.), 1:9 Luca Elias Roßner (78.), 1:10 Tim Schumann (84.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20