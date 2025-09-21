Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem haushohen Ergebnis von 1:10 (1:3) verließ die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) am Sonntag den Sportplatz Wengelsdorf. Der SV Mertendorf fuhr siegreich nach Hause.

Weißenfels/MTU. Die 20 Beobachter auf dem Sportplatz Wengelsdorf haben am Sonntag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) ein ernüchterndes 1:10 (1:3) einstecken musste.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Tim Schumann für Mertendorf traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Mertendorfer konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Tim Luca Deckner der Torschütze (17.).

1:1 für JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) und SV Mertendorf – Minute 17

Acht mal mussten die JSGer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 9:1 für den SV Mertendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Schumann (Mertendorf) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (84.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die JSGer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – SV Mertendorf

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – Shoshaj, Ehsas (46. D. Rashiti), Deckner (39. Alabud), Tobor, Ahmetxhekaj, A. Rashiti, Alhammoud, Ghriwati, Ramo, Azab

SV Mertendorf: Lehmann – Kusch, Heidler, Burkhardt, Weibezahl, Mehlig (46. Boltze), Bakhet (33. Roßner), Kuballa, Schumann, Schade, Seyfarth

Tore: 0:1 Tim Schumann (7.), 1:1 Tim Luca Deckner (17.), 1:2 Wael Bakhet (22.), 1:3 Tim Schumann (27.), 1:4 Theodor Karsten Kuballa (48.), 1:5 Luca Elias Roßner (51.), 1:6 Theodor Karsten Kuballa (59.), 1:7 Anton Kusch (64.), 1:8 Theodor Karsten Kuballa (71.), 1:9 Luca Elias Roßner (78.), 1:10 Tim Schumann (84.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20